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09.08.2018 14:12 От туляков ждут предложений по празднованию Дня города Вести-Тула





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Сами гуляния пройдут традиционно на нескольких площадках. На улице Менделевской свои ряды развернёт ярмарка. На набережной Упы со стороны Пролетарского моста будет городской пикник. Не обойдётся он, конечно, без огромной сковороды жареной картошки. Будут задействованы и новые городские пространства.



Время подумать и скорректировать намеченную программу ещё есть. Свои предложения по празднованию Дня города туляки могут отправить до 15 августа на адрес электронной почты kultura@cityadm.tula.ru .



Ровно 30 дней осталось до празднования очередной годовщины образования Тулы. Свой 872-й день рождения город планирует отметить на широкую ногу. К празднику появятся два новых арт-объекта: «Часы обратного отсчёта» на площади Ленина и «Я люблю Тулу» возле музея оружия.Сами гуляния пройдут традиционно на нескольких площадках. На улице Менделевской свои ряды развернёт ярмарка. На набережной Упы со стороны Пролетарского моста будет городской пикник. Не обойдётся он, конечно, без огромной сковороды жареной картошки. Будут задействованы и новые городские пространства.Время подумать и скорректировать намеченную программу ещё есть. Свои предложения по празднованию Дня города туляки могут отправить до 15 августа на адрес электронной почты

Читать @gtrktula

















