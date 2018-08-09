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09.08.2018 13:57 Уборка зерновых в Тульской области близка к экватору Вести-Тула





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Здесь уже убрали 60 процентов озимых. Урожайность составила 60 центнеров с гектара. Всё это зерно третьего класса, то есть хлебопекарное. Таких показателей производители всегда особенно ждут. По словам регионального министра сельского хозяйства Дмитрия Миляева, относительно стабилизировалась ситуация с ценами на топливо. Стоимость не снизилась, но стоит на одной отметке.



«Темпы уборки достаточно неплохие, - рассказал Миляев. - Практически 45% посевных площадей зерновых культур обмолотили, приближаемся к отметке в 900 тысяч тонн. Начали уборку рапса и картофеля. В целом качество зерна в этом году заметно лучше».



Губернатор Алексей Дюмин пожелал аграриям «благоприятной погоды для работы и нормальных цен на урожай, которые действительно будут поддерживать сельское хозяйство. Тогда увеличится и зарплата, будут средства для пополнения горюче-смазочных материалов и запчастей для техники».



Глава региона также пообщался с рабочими «Тесницкого». Они задали свои вопросы, которые касались возможности приобретения собственного жилья, благоустройства посёлков и деревень. В частности, ремонта дорог, а также вывоза мусора, который проезжающие складируют на обочинах дорог.



В Тульской области в разгаре уборочная. Год назад, когда лето выдалось дождливым, в это время комбайны только начинали выходить в поля, а сейчас сроки сбора зерновых держатся в нормальном темпе. Губернатор Алексей Дюмин накануне убедился в этом лично, побывав в одном из сельхозпредприятий области – «Тесницком», что в Алексинском районе.Здесь уже убрали 60 процентов озимых. Урожайность составила 60 центнеров с гектара. Всё это зерно третьего класса, то есть хлебопекарное. Таких показателей производители всегда особенно ждут. По словам регионального министра сельского хозяйства Дмитрия Миляева, относительно стабилизировалась ситуация с ценами на топливо. Стоимость не снизилась, но стоит на одной отметке.«Темпы уборки достаточно неплохие, - рассказал Миляев. - Практически 45% посевных площадей зерновых культур обмолотили, приближаемся к отметке в 900 тысяч тонн. Начали уборку рапса и картофеля. В целом качество зерна в этом году заметно лучше».Губернатор Алексей Дюмин пожелал аграриям «благоприятной погоды для работы и нормальных цен на урожай, которые действительно будут поддерживать сельское хозяйство. Тогда увеличится и зарплата, будут средства для пополнения горюче-смазочных материалов и запчастей для техники».Глава региона также пообщался с рабочими «Тесницкого». Они задали свои вопросы, которые касались возможности приобретения собственного жилья, благоустройства посёлков и деревень. В частности, ремонта дорог, а также вывоза мусора, который проезжающие складируют на обочинах дорог.





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