НОВОСТИ | Происшествия







09.08.2018 13:31 Молодой водитель скрылся с места ДТП, бросив подруг в искореженной машине Вести-Тула





| фото |



В результате ДТП пострадали две несовершеннолетние девушки 2002 и 2004 года рождения, которые являлись пассажирами автомобиля. Они были госпитализированы в районную больницу, где впоследствии девушка 2004 года рождения скончалась от полученных травм, сообщили в группе по пропаганде УГИБДД УМВД России по Тульской области.



8 августа в 22.20 в Арсеньевском районе Тульской области молодой человек 1994 года рождения на автомобиле «ВАЗ-21099» не справился с управлением и совершил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием. После чего водитель автомобиля скрылся с места ДТП. Молодой человек не имел водительского удостоверения на право управления транспортными средствами, ранее привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения.В результате ДТП пострадали две несовершеннолетние девушки 2002 и 2004 года рождения, которые являлись пассажирами автомобиля. Они были госпитализированы в районную больницу, где впоследствии девушка 2004 года рождения скончалась от полученных травм, сообщили в группе по пропаганде УГИБДД УМВД России по Тульской области.

Читать @gtrktula

















