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09.08.2018 10:52 Тульский «Арсенал»: плохие и хорошие новости Виталий Моторин





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Разговоры о травмах для «Арсенала» актуальны во многом из-за жуткого на вид рассечения, которое в матче с «Зенитом» получил Кантемир Берхамов. Полузащитник, к счастью для туляков, уже в норме и противопоказаний для выхода на поле в ближайшем матче медицинская бригада не дает. А вот уже упомянутый Александров предстоящий матч пропустит: он получил травму в игре с «Динамо», и о сроках восстановления врачи пока не говорят.



Главный врач ПФК «Арсенал» Александр Резепов рассказал: «Мы сейчас отправляем его в Германию на контроль к оперирующему хирургу, который должен высказать свое мнение и протестировать его. После этого мы будем понимать, как дальше действовать».



Плохие новости на этом, к счастью, заканчиваются, а хороших сразу несколько. Первая связана с именем хорошо знакомого тульской публике по прошлому сезону Луки Джорджевича. Забивший за «Арсенал» семь мячей черногорский нападающий вновь подписал с тульским клубом соглашение об аренде. Команда ему уже хорошо знакома и много времени для адаптации, по его же словам, не потребуется: «Тренировки по-другому совсем проходят у Кононова. Думаю, в этом году мы сделаем хороший чемпионат».



Покинувшего клуб Стофиру Сунзу в обороне заменить призван защитник из Ганы Кадри Мохаммед. Кроме этого, в защите тулякам поможет Артем Сокол.



Как рассказал главный тренер ПФК «Арсенал» Олег Кононов, «он молодой игрок, но уже достаточно поиграл в первой лиге и очень уверено выглядит на тренировках. Ещё запланировано приобретение - позиция инсайда и позиция флангового нападающего».



Олег Кононов настраивает футболистов на победу в ближайшем матче, тем более, что Тула её ждет, поскольку в этом сезоне «Арсенал» ещё не выигрывал. Напомним, в первом матче они сыграли вничью с «Динамо», а в предыдущем с минимальным счётом уступили «Зениту».



Ближайшая игра подопечным Олега Кононова предстоит с грозненским «Ахматом». Она пройдёт в Туле 12 августа в 16.30.



Открытая тренировка тульского «Арсенала» началась ровно в 11 часов. Её из-за травм пропускает игрок основного состава Михаил Александров. Что же до испанского защитника Виктора Альвареса, который так же пропустил начало сезона, то он тренируется в общей группе.Разговоры о травмах для «Арсенала» актуальны во многом из-за жуткого на вид рассечения, которое в матче с «Зенитом» получил Кантемир Берхамов. Полузащитник, к счастью для туляков, уже в норме и противопоказаний для выхода на поле в ближайшем матче медицинская бригада не дает. А вот уже упомянутый Александров предстоящий матч пропустит: он получил травму в игре с «Динамо», и о сроках восстановления врачи пока не говорят.Главный врач ПФК «Арсенал» Александр Резепов рассказал: «Мы сейчас отправляем его в Германию на контроль к оперирующему хирургу, который должен высказать свое мнение и протестировать его. После этого мы будем понимать, как дальше действовать».Плохие новости на этом, к счастью, заканчиваются, а хороших сразу несколько. Первая связана с именем хорошо знакомого тульской публике по прошлому сезону Луки Джорджевича. Забивший за «Арсенал» семь мячей черногорский нападающий вновь подписал с тульским клубом соглашение об аренде. Команда ему уже хорошо знакома и много времени для адаптации, по его же словам, не потребуется: «Тренировки по-другому совсем проходят у Кононова. Думаю, в этом году мы сделаем хороший чемпионат».Покинувшего клуб Стофиру Сунзу в обороне заменить призван защитник из Ганы Кадри Мохаммед. Кроме этого, в защите тулякам поможет Артем Сокол.Как рассказал главный тренер ПФК «Арсенал» Олег Кононов, «он молодой игрок, но уже достаточно поиграл в первой лиге и очень уверено выглядит на тренировках. Ещё запланировано приобретение - позиция инсайда и позиция флангового нападающего».Олег Кононов настраивает футболистов на победу в ближайшем матче, тем более, что Тула её ждет, поскольку в этом сезоне «Арсенал» ещё не выигрывал. Напомним, в первом матче они сыграли вничью с «Динамо», а в предыдущем с минимальным счётом уступили «Зениту».Ближайшая игра подопечным Олега Кононова предстоит с грозненским «Ахматом». Она пройдёт в Туле 12 августа в 16.30.





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