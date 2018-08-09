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НОВОСТИ | Общество



09.08.2018 10:26 В пятый раз в Тульской области прошел инклюзивный форум «Твой мир»
София Гафарова

В пятый раз в Тульской области прошел инклюзивный форум «Твой мир»

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Небольшая зона отдыха в Донском на этой неделе стала отдельным миром для 150 особых людей. И если учитывать географию участников, за пять лет интерес к тульскому образовательному инклюзивному форуму «Твой мир» расширился далеко за тысячи километров.

От Челябинска до Москвы люди с ограничением в здоровье приехали сюда в первую очередь за опытом создания и развития своих проектов. Потому что примеров успешных людей с инвалидностью много, а как этого достичь, мало кто знает.

Семья Маюк любит путешествовать и делиться опытом в своем интернет-проекте «4 колеса»: как не бояться познавать мир, даже если ты прикован к инвалидному креслу? Татьяна Храпова ведет уроки творчества для особых детей и мечтает расширить свои возможности в помощи инвалидам. «Работаю с детками-аутистами, с сахарным диабетом, плохо слышащими, ДЦП. Теперь хотелось бы обучить детей плохо видящих или вообще, которые не видят», - рассказала Татьяна.

На форуме находятся 40 волонтёров, для которых так же есть образовательная программа. Например, квест, где они оказываются на месте инвалидов и учатся их понимать.

По словам организатора форума «Твой мир» Евгения Макалова, «это уникальная площадка для волонтёров, где они могут научиться, как взаимодействовать с инвалидами, как им помочь. Очень рады, что большое количество желающих побыть на форуме волонтёрами. Это говорит о том, что форум полезен и работает продуктивно».

Как проект форум «Твой мир» реализуется Автономной некоммерческой благотворительной организацией «Могу» при финансовой поддержке правительства Тульской области. И поскольку направление форума образовательно-инклюзивное, участники отмечают и другие полезные моменты. Например, заряд энергии и позитива от прекрасной тульской природы и дружеского общения.













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