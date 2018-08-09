Матвей:
Путь к жизни
Платная парковка:
Ушли в минус
Отцы и дети:
Отравление метанолом
В мире животных:
Кот-наркокурьер


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



09.08.2018 09:46 Некоторые муниципалитеты Тульской области не спешат готовиться к зиме
Олег Масальский

Некоторые муниципалитеты Тульской области не спешат готовиться к зиме

| фото |
Зареченская котельная города Тулы - один из самых крупных теплоузлов областного центра, обслуживает порядка 100 тысяч населения, сегодня здесь всё оборудование работает в плановом режиме, подает горячую воду в многоквартирные дома, социальные объекты и административные здания. Работа по замене котельного оборудования уже завершена, переложен и ряд тепловых сетей.

Как сообщил начальник Зареченских районных тепловых сетей АО «Тулатеплосеть» Дмитрий Сидоров, «в летний период мы готовились не только к горячему водоснабжению, а полностью к отопительному сезону. Готово процентов 70-80%».

Однако такая картина наблюдается не везде. Так, на оперативном совещании в региональном правительстве профильный министр назвала районы, где подготовка к отопительному сезону идет не так бодро. В числе отстающих - Белевский и Дубенский. По словам министра строительства и ЖКХ региона Элеоноры Шевченко, «общий уровень подготовки объектов на уровне прошлого года, но в разных муниципальных образованиях ситуация разная. Есть МО, где процент готовности менее 50 на 1 августа. Министерством осуществляется еженедельный мониторинг данных, отчеты проверяются с выездом на место».

Глава региона Алексей Дюмин поинтересовался, удалось ли разрешить конфликт в Петровском квартале, где люди стали заложниками ресурсоснабжающей организации, задолжавшей газовикам, и сидели без горячей воды. Важно, чтобы подобного не произошло в отопительный сезон. «Стоит задача решить судьбу эксплуатирующей организации и перейти на прямые расчёты через расчётный центр. Конфликт полностью урегулирован», - сообщила Элеонора Шевченко.

Кстати, общий объём долга ресурсников за газ и электричество по сравнению с весной этого года снизился на 37 процентов. А отправной точкой должно стать 1 сентября, именно к этому сроку общая картина готовности объектов теплового хозяйства в области должна приблизиться к 100%. И к этой дате должны подтянуться и управляющие компании, чтобы львиная доля многоквартирных домов имела паспорта готовности к зиме.
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Текст нового уха
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .