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09.08.2018 09:46 Некоторые муниципалитеты Тульской области не спешат готовиться к зиме Олег Масальский





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Как сообщил начальник Зареченских районных тепловых сетей АО «Тулатеплосеть» Дмитрий Сидоров, «в летний период мы готовились не только к горячему водоснабжению, а полностью к отопительному сезону. Готово процентов 70-80%».



Однако такая картина наблюдается не везде. Так, на оперативном совещании в региональном правительстве профильный министр назвала районы, где подготовка к отопительному сезону идет не так бодро. В числе отстающих - Белевский и Дубенский. По словам министра строительства и ЖКХ региона Элеоноры Шевченко, «общий уровень подготовки объектов на уровне прошлого года, но в разных муниципальных образованиях ситуация разная. Есть МО, где процент готовности менее 50 на 1 августа. Министерством осуществляется еженедельный мониторинг данных, отчеты проверяются с выездом на место».



Глава региона Алексей Дюмин поинтересовался, удалось ли разрешить конфликт в Петровском квартале, где люди стали заложниками ресурсоснабжающей организации, задолжавшей газовикам, и сидели без горячей воды. Важно, чтобы подобного не произошло в отопительный сезон. «Стоит задача решить судьбу эксплуатирующей организации и перейти на прямые расчёты через расчётный центр. Конфликт полностью урегулирован», - сообщила Элеонора Шевченко.



Кстати, общий объём долга ресурсников за газ и электричество по сравнению с весной этого года снизился на 37 процентов. А отправной точкой должно стать 1 сентября, именно к этому сроку общая картина готовности объектов теплового хозяйства в области должна приблизиться к 100%. И к этой дате должны подтянуться и управляющие компании, чтобы львиная доля многоквартирных домов имела паспорта готовности к зиме.



Зареченская котельная города Тулы - один из самых крупных теплоузлов областного центра, обслуживает порядка 100 тысяч населения, сегодня здесь всё оборудование работает в плановом режиме, подает горячую воду в многоквартирные дома, социальные объекты и административные здания. Работа по замене котельного оборудования уже завершена, переложен и ряд тепловых сетей.Как сообщил начальник Зареченских районных тепловых сетей АО «Тулатеплосеть» Дмитрий Сидоров, «в летний период мы готовились не только к горячему водоснабжению, а полностью к отопительному сезону. Готово процентов 70-80%».Однако такая картина наблюдается не везде. Так, на оперативном совещании в региональном правительстве профильный министр назвала районы, где подготовка к отопительному сезону идет не так бодро. В числе отстающих - Белевский и Дубенский. По словам министра строительства и ЖКХ региона Элеоноры Шевченко, «общий уровень подготовки объектов на уровне прошлого года, но в разных муниципальных образованиях ситуация разная. Есть МО, где процент готовности менее 50 на 1 августа. Министерством осуществляется еженедельный мониторинг данных, отчеты проверяются с выездом на место».Глава региона Алексей Дюмин поинтересовался, удалось ли разрешить конфликт в Петровском квартале, где люди стали заложниками ресурсоснабжающей организации, задолжавшей газовикам, и сидели без горячей воды. Важно, чтобы подобного не произошло в отопительный сезон. «Стоит задача решить судьбу эксплуатирующей организации и перейти на прямые расчёты через расчётный центр. Конфликт полностью урегулирован», - сообщила Элеонора Шевченко.Кстати, общий объём долга ресурсников за газ и электричество по сравнению с весной этого года снизился на 37 процентов. А отправной точкой должно стать 1 сентября, именно к этому сроку общая картина готовности объектов теплового хозяйства в области должна приблизиться к 100%. И к этой дате должны подтянуться и управляющие компании, чтобы львиная доля многоквартирных домов имела паспорта готовности к зиме.





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