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09.08.2018 09:27 Тульские краеведы собрали «Почти не придуманные истории» Вести-Тула





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Несколько глав посвящены детям-разведчикам, партизанам, участнику Тульского рабочего полка, а ещё самому юному герою Великой Отечественной войны, сыну полка, будущему суворовцу – Серёже Алешкову.



Как рассказал Александр Лепёхин, «в книгу вошли воспоминания ребят, которые воевали – тульские партизаны-подростки. Глава о Серёже Алешкове названа «Шестилетний гвардеец», рассказывается и о его товарищах, которые тоже учились в Суворовском училище и были награждены».



Вышло новое краеведческое издание о Туле – «Почти не придуманные истории». Авторы сборника – Александр Лепёхин и его сын Юрий. Книга ориентирована на школьников, и большая часть материалов посвящена детям. Например, как жили ребятишки в крепости Дедославль, наравне со взрослыми работали и отражали набеги неприятеля.Несколько глав посвящены детям-разведчикам, партизанам, участнику Тульского рабочего полка, а ещё самому юному герою Великой Отечественной войны, сыну полка, будущему суворовцу – Серёже Алешкову.Как рассказал Александр Лепёхин, «в книгу вошли воспоминания ребят, которые воевали – тульские партизаны-подростки. Глава о Серёже Алешкове названа «Шестилетний гвардеец», рассказывается и о его товарищах, которые тоже учились в Суворовском училище и были награждены».





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