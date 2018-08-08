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НОВОСТИ | Общество



08.08.2018 18:45 В транспортной системе Тулы грядет время перемен
Вести-Тула

В транспортной системе Тулы грядет время перемен

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Единое сводное расписание всех видов транспорта, комплексная схема организации движения и переход на регулируемый тариф для перевозчиков - в транспортной системе Тулы грядет время больших перемен. Сегодня на совещании в правительстве области обсудили результаты деятельности рабочей группы по упорядочиванию движения общественного транспорта в Туле. Она была создана по поручению губернатора.

Глава администрации Тулы сообщил, что новая модель требует создания муниципального учреждения, которое будет полностью контролировать все пассажирские маршруты в городе. А передача данных от перевозчиков о работе транспортных средств на маршруте позволит сформировать единое сводное расписание движения всех видов городского транспорта и равномерно распределить транспортные потоки по времени суток.

Как сообщил глава администрации Тулы Евгений Авилов, «транспортные компании взяли на себя обязательства по предоставлению в течение недели необходимых данных, а с тремя соглашения до сих пор не подписаны, что свидетельствует о несоблюдении требований муниципальных правовых актов».

«По поводу трех перевозчиков, которые не подписали соглашение. В течение следующей рабочей недели я вас попрошу эту ситуацию довести до конца совместно с прокуратурой. Только прошу не перегибать палку, а еще раз объяснить, почему и для чего мы это делаем», - сказал губернатор Алексей Дюмин.

Подводя итоги совещания, губернатор подчеркнул: «Транспорт в Туле должен работать системно. Работу нужно отладить так, чтобы у жителей не было нареканий».
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