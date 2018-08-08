НОВОСТИ | Общество







08.08.2018 18:08 На юге Тульской области сохранится высокий класс пожарной опасности Вести-Тула





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Региональное управление МЧС напоминает, что за нарушение требований пожарной безопасности виновные могут быть привлечены к административной ответственности и денежному штрафу: для граждан до 3000 рублей, юрлиц - до 200 тысяч. В случае крупного материального ущерба, гибели или травмирования людей предусматривается уголовная ответственность.



В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону 01 или с мобильного - 112 и 101.



По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в период с 8 по 10 августа на юге и юго-востоке Тульской области сохранится четвертый класс пожарной опасности: в Плавском, Воловском, Ефремовском, Узловском районах.Региональное управление МЧС напоминает, что за нарушение требований пожарной безопасности виновные могут быть привлечены к административной ответственности и денежному штрафу: для граждан до 3000 рублей, юрлиц - до 200 тысяч. В случае крупного материального ущерба, гибели или травмирования людей предусматривается уголовная ответственность.В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону 01 или с мобильного - 112 и 101.

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