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08.08.2018 17:56 В ДТП на новомосковской трассе пострадал младенец Вести-Тула





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На улице Заводской в селе Воскресенское Дубенского района молодой человек 2000 года рождения, управляя мопедом «Альфа» без прав, совершил столкновение с автомобилем «Тойота Королла». Водитель мопеда доставлен в районную больницу.



На 9 километре автодороги «Тула-Новомосковск женщина 1984 года рождения за рулём автомобиля «Шкода Фабия», по предварительной информации, совершила попутное столкновение с автомобилем «ВАЗ 21043». В результате ДТП пострадал мальчик 2018 года рождения, он госпитализирован. В момент ДТП ребенок находился на заднем сиденье автомобиля в специальной детской автолюльке, сообщили в группе по пропаганде УГИБДД УМВД России по Тульской области.На улице Заводской в селе Воскресенское Дубенского района молодой человек 2000 года рождения, управляя мопедом «Альфа» без прав, совершил столкновение с автомобилем «Тойота Королла». Водитель мопеда доставлен в районную больницу.

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