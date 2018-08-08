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08.08.2018 17:36 Международный день кошек привлекает внимание к проблеме бездомных животных Вести-Тула





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Мало найдётся на планете людей, которые остаются равнодушными к этим подвижным, ласковым и очень умным питомцам. Сегодняшний праздник объединяет миллионы владельцев этих животных по всему миру.



«У нас есть старшая по возрасту кошка, мама – и все остальные к ней прислушиваются. Характер у каждой свой, бывает и диковатый, но любовь и внимание делает кошек ласковыми, нежными», - рассказала заводчик кошек Валентина Зайцева.



Они обитают с людьми веками. Своим гипнотическим взглядом собирают миллионы лайков в соцсетях. Сегодня во всём мире отмечается День кошек. История праздника ведёт своё начало ещё с древних времен, но международный статус он получил лишь в 2002 году по инициативе Международного фонда по защите животных «Animal Welfare» не только с целью чествования пушистых домоседов, но и привлечения внимания к проблеме бездомных кошек.Мало найдётся на планете людей, которые остаются равнодушными к этим подвижным, ласковым и очень умным питомцам. Сегодняшний праздник объединяет миллионы владельцев этих животных по всему миру.«У нас есть старшая по возрасту кошка, мама – и все остальные к ней прислушиваются. Характер у каждой свой, бывает и диковатый, но любовь и внимание делает кошек ласковыми, нежными», - рассказала заводчик кошек Валентина Зайцева.





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