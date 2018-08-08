НОВОСТИ | Общество







08.08.2018 16:37 В Туле промывают ливневую канализацию Вести-Тула





| фото |



Все проблемные зоны в настоящий момент находятся в работе. Помимо этого в Туле ведётся работа по прочистки ливнёвок. Специализированая машина объезжает так называемые узкие места, и бригада осуществляет профилактические работы. Систему труб промывают водой под высоким давлением.



Как сообщил начальник отдела дорожного хозяйства Управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Дмитрий Борисов, «места, выявленные во время сильных дождей, становятся на контроль. Как правило, в тот же день проблема устраняется. По 26 местам застоя воды составлен план мероприятий. К следующему году полностью избавимся от подтоплений в этих местах путем реконструкции, ремонта и строительства новых участков».



26 проблемных точек выявилось в результате недавних обильных дождей в Туле. Все они связаны с пропускной способностью ливневой канализации. Где-то она оказалась не достаточной, на каких-то участках необходима её замена.Все проблемные зоны в настоящий момент находятся в работе. Помимо этого в Туле ведётся работа по прочистки ливнёвок. Специализированая машина объезжает так называемые узкие места, и бригада осуществляет профилактические работы. Систему труб промывают водой под высоким давлением.Как сообщил начальник отдела дорожного хозяйства Управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Дмитрий Борисов, «места, выявленные во время сильных дождей, становятся на контроль. Как правило, в тот же день проблема устраняется. По 26 местам застоя воды составлен план мероприятий. К следующему году полностью избавимся от подтоплений в этих местах путем реконструкции, ремонта и строительства новых участков».





Читать @gtrktula

















