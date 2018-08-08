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08.08.2018 15:48 Юг Тулы остался без воды Вести-Тула





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В посёлках Рассвет, Хопилово, Иншинский, деревнях Китаевка, Верхнее и нижнее Волохово подача воды и вовсе прекращена до окончания работ. Питьевую воду раздают в районе рынка «Салют», а с 16 часов - в посёлке Ленинский.







Сегодня в Туле проводятся работы по врезке сетей водоснабжения для детского сада в селе Зайцево и по промывке трубопровода в посёлке Ленинский. В связи с этим в южной части Центрального, Советского, Привокзального округов города пониженное давление холодной воды.В посёлках Рассвет, Хопилово, Иншинский, деревнях Китаевка, Верхнее и нижнее Волохово подача воды и вовсе прекращена до окончания работ. Питьевую воду раздают в районе рынка «Салют», а с 16 часов - в посёлке Ленинский.

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