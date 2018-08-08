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НОВОСТИ | Общество



08.08.2018 13:15 Жители Тульской области всё чаще решаются на ипотеку
Вести-Тула

Жители Тульской области всё чаще решаются на ипотеку

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Жители Тульской области стали брать больше ипотек. За шесть месяцев 2018 года в нашем регионе выдано 6633 ипотечных жилищных кредита. Это на 60 процентов больше, чем в прошлом году. Объём ипотек вырос на 73 процента и составил около 12 миллиардов рублей. Об этом сообщают экономисты отделения Банка России по Центральному федеральному округу.

Средний срок ипотечного жилищного кредита в регионе составляет 16 лет. Средневзвешенная процентная ставка на начало июля составила 9,6 процентов. Это меньше, чем годом ранее – 11,5 процентов.











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