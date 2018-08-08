НОВОСТИ | Общество







08.08.2018 13:01 Тулякам, готовым раскошелиться, дворы благоустроят раньше других Вести-Тула





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По словам заместителя начальника управления по благоустройству администрации Тулы Татьяны Кожуховой, «изменения эти касаются

Для того чтобы поднять балльную оценку и быть выше в очереди, жители могут софинансировать работы 30% - у них будет плюсом ещё 10 баллов. Сейчас в электронной очереди находятся 288 территорий, из которых 77 мы благоустраиваем в этом году. С 16 октября 2017 года по 31 июля 2018 года направлено 294 заявления с полным пакетом документов. Сейчас конкурсному отбору подлежат 247 территорий».



До 15 августа в Туле пройдёт отбор дворов, которые примут участие в программе «Формирование комфортной городской среды». Сейчас экспертная комиссия осматривает территории, на которые подали заявки туляки. По результатам этого осмотра каждый двор получает определённое число баллов и, соответственно, место в электронной очереди. И отныне оно зависит ещё и от того, какой процент от стоимости проекта готовы оплатить жители.По словам заместителя начальника управления по благоустройству администрации Тулы Татьяны Кожуховой, «изменения эти касаютсяДля того чтобы поднять балльную оценку и быть выше в очереди, жители могут софинансировать работы 30% - у них будет плюсом ещё 10 баллов. Сейчас в электронной очереди находятся 288 территорий, из которых 77 мы благоустраиваем в этом году. С 16 октября 2017 года по 31 июля 2018 года направлено 294 заявления с полным пакетом документов. Сейчас конкурсному отбору подлежат 247 территорий».





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