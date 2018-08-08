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08.08.2018 12:33 К отопительному сезону готовы более половины районов Тульской области Вести-Тула





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На сегодняшний день наиболее подготовлены к зиме Щёкинский, Арсеньевский, Тепло-Огарёвский, Одоевский, Куркинский районы и посёлок Новогуровский. В этом году были увеличены плановые объёмы выполнения работ по замене трубопроводов теплоснабжения в Богородицком районе, посёлке Славном, городе Липки Киреевского района и в Туле. Объём замены сетей увеличен за счёт финансирования из различных источников.



До конца текущего года в регионе запланировано проведение свыше 250 экспертиз промышленной безопасности. К 1 сентября все социальные объекты, многоквартирные дома, юридические лица должны будут получить паспортам готовности к отопительному сезону.



Ещё не прошло и половины последнего летнего месяца, а в регионе уже полным ходом идёт подготовка к холодам, а точнее - к новому отопительному сезону. По словам министра строительства и ЖКХ Тульской области Элеоноры Шевченко, средний процент готовности муниципальных образований – 63 процента.На сегодняшний день наиболее подготовлены к зиме Щёкинский, Арсеньевский, Тепло-Огарёвский, Одоевский, Куркинский районы и посёлок Новогуровский. В этом году были увеличены плановые объёмы выполнения работ по замене трубопроводов теплоснабжения в Богородицком районе, посёлке Славном, городе Липки Киреевского района и в Туле. Объём замены сетей увеличен за счёт финансирования из различных источников.До конца текущего года в регионе запланировано проведение свыше 250 экспертиз промышленной безопасности. К 1 сентября все социальные объекты, многоквартирные дома, юридические лица должны будут получить паспортам готовности к отопительному сезону.

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