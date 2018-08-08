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НОВОСТИ | Общество



08.08.2018 12:12 В Яснополянском центре для одарённых детей начали отбор юных гениев
Виталий Моторин

В Яснополянском центре для одарённых детей начали отбор юных гениев

| фото |
Они еще не успели хорошенько познакомиться и, чтобы не путаться в именах, частенько подглядывают друг другу в бейджи. В новые, только что отремонтированные корпуса Яснополянского центра одаренных детей эти ребята заехали лишь на выходных. Общий язык, однако, они нашли очень быстро. Ясногорск, Богородицк, Тула, Донской, Щекино - откуда бы они сюда не приехали, эти дети очень любят учиться.

Инициатива создания в стране центров для одаренных детей принадлежит главе государства. Они строятся далеко не в каждом регионе - у нас же это уже второй подобный. Школа Райхеля в Туле отвечает за творческие направления, здесь - в Ясной Поляне - гуманитарный и естественно-научный классы. Форма обучения - пансион.

Помещения Яснополянского центра для одаренных детей выглядят как номера в достаточно неплохой гостинице. Рассчитана каждая комната на четверых проживающих, внутри вот такие мягкие кровати с уютными пледами, у каждого из детей свой ноутбук. Атмосфера, в общем, вполне домашняя. В комнатах нет одного - телевизора, ведь его просмотр, говорят педагоги, чаще всего к образовательному процессу отношения не имеет.

Нетривиальный взгляд на мир и свою роль в нем тут у каждого. Таким нестандартным детям и педагоги нужны необычные. К примеру, вместо учителя здесь тьютор. «Это воспитатель, но с другими полномочиями. Я им просто подсказываю, дальше идут сами. Это инновационная система образования», - рассказала тьютор Маргарита Радченко.

Работы по созданию столь необычного учебного заведения еще не завершены. Их ход на контроле у главы региона Алексея Дюмина, ведь именно по его поручению этот центр и создается. Он лично посещал объект, когда ремонт лишь начался, а накануне ему доложили о практически полной готовности.

Как сообщила министр образования Тульской области Оксана Осташко, «штатные расписания утверждены, преподавательский состав полностью набран. В основном, это профессорско-преподавательский состав Тульского государственного педуниверситета».

До официального открытия центра еще несколько недель, и сейчас здесь проходят так называемые образовательные сессии. Их цель – отбор юных гениев. Первый же учебный год в одном из самых инновационных образовательных заведений Тульской области начнется, как и положено, в сентябре.













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