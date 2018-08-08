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08.08.2018 10:26 В Советске счета за тепло и воду увеличились вдвое Надежда Долгих





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Как пояснил председатель Комитета по тарифам Тульской области Дмитрий Васин, «тариф Щекинской ГРЭС, так же как и любой другой тариф на коммунальную услугу, формируется на основании себестоимости. Если проще, то это дробь, где в числителе все затраты, а в знаменателе = объем полезного отпуска той услуги, которая оказывается».



Повышение выглядит логичным, но жителям от этого не легче. Оказалось, ответ на вопрос «Что делать?» тоже нашелся. Даже два. Первый - строить новую и экономичную котельную. О том, что из схемы теплоснабжения уйдет крупнейший потребитель, стало известно еще в 2017 году. Строительство котельной началось в середине июня текущего года. Сейчас закладывается фундамент, идут работы нулевого цикла. До заявленного срока сдачи объекта пять месяцев.



По словам технического директора теплоснабжающей компании «Советск» Вячеслава Антошина, «нам поставили задачу построить котельную в этом году. Мы будем стараться».



Но и это еще не все. Пока котельная строится, власти предлагают людям… деньги. Как сообщил глава администрации Щекинского района Олег Федосов, «решением собрания депутатов района утверждено положение о компенсации. Она начисляется соцзащитой. Сначала получается компенсация, потом жители оплачивают. Если происходит сдвиг по срокам, то достигнута договоренность с руководством ГРЭС, чтобы не начислялись пени».



Но пока большую часть горожан такой вариант решения проблемы не устроил. И за компенсациями из 4 тысяч жителей обратились только 767 человек. «Это заявление говорит о том, что человек дает согласие повысить ему тариф на 200%», - уверен местный житель Евгений Коробов.



По словам заместителя министра труда и социальной защиты Тульской области Инны Щербаковой, «это заблуждение. Тариф уже установлен комитетом по тарифам, а заявление - это всего лишь основание применить к этому человеку муниципальную норму по выплате компенсации. До 12 августа заявка управлением соцзащиты будет направлена в администрацию, поскольку расчет будет производиться из средств муниципального бюджета. До 20 августа получатели получат необходимые средства».



Для тех, кто написал заявление на компенсацию, фактические расходы увеличатся незначительно, остальным придется платить по полной. А новая котельная и приемлемые тарифы, как утверждают местные власти, придут к жителям Советска уже в декабре.



Поставили перед фактом. Крупная фабрика больше не нуждается в услугах Щекинской ГРЭС, и все расходы на производство тепла устаревшей котельной электростанции легли на плечи оставшихся потребителей – жителей. Выросла себестоимость тепла, и цена за гигакалорию взлетела с 1400 рублей до 3200.Как пояснил председатель Комитета по тарифам Тульской области Дмитрий Васин, «тариф Щекинской ГРЭС, так же как и любой другой тариф на коммунальную услугу, формируется на основании себестоимости. Если проще, то это дробь, где в числителе все затраты, а в знаменателе = объем полезного отпуска той услуги, которая оказывается».Повышение выглядит логичным, но жителям от этого не легче. Оказалось, ответ на вопрос «Что делать?» тоже нашелся. Даже два. Первый - строить новую и экономичную котельную. О том, что из схемы теплоснабжения уйдет крупнейший потребитель, стало известно еще в 2017 году. Строительство котельной началось в середине июня текущего года. Сейчас закладывается фундамент, идут работы нулевого цикла. До заявленного срока сдачи объекта пять месяцев.По словам технического директора теплоснабжающей компании «Советск» Вячеслава Антошина, «нам поставили задачу построить котельную в этом году. Мы будем стараться».Но и это еще не все. Пока котельная строится, власти предлагают людям… деньги. Как сообщил глава администрации Щекинского района Олег Федосов, «решением собрания депутатов района утверждено положение о компенсации. Она начисляется соцзащитой. Сначала получается компенсация, потом жители оплачивают. Если происходит сдвиг по срокам, то достигнута договоренность с руководством ГРЭС, чтобы не начислялись пени».Но пока большую часть горожан такой вариант решения проблемы не устроил. И за компенсациями из 4 тысяч жителей обратились только 767 человек. «Это заявление говорит о том, что человек дает согласие повысить ему тариф на 200%», - уверен местный житель Евгений Коробов.По словам заместителя министра труда и социальной защиты Тульской области Инны Щербаковой, «это заблуждение. Тариф уже установлен комитетом по тарифам, а заявление - это всего лишь основание применить к этому человеку муниципальную норму по выплате компенсации. До 12 августа заявка управлением соцзащиты будет направлена в администрацию, поскольку расчет будет производиться из средств муниципального бюджета. До 20 августа получатели получат необходимые средства».Для тех, кто написал заявление на компенсацию, фактические расходы увеличатся незначительно, остальным придется платить по полной. А новая котельная и приемлемые тарифы, как утверждают местные власти, придут к жителям Советска уже в декабре.





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