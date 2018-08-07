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НОВОСТИ | Общество



07.08.2018 19:00 Застройщикам запретили вольно распоряжаться деньгами дольщиков
Вести-Тула

Застройщикам запретили вольно распоряжаться деньгами дольщиков

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Новые правила для застройщиков и дольщиков! В преддверии Дня строителя губернатор Тульской области провел рабочее совещание по вопросу нововведений в сфере долевого строительства. Изменения в закон, вступившие в силу с 1 июля, направлены, в первую очередь, на защиту прав дольщиков, поэтому ужесточается контроль над застройщиками.

Как сообщил начальник Инспекции Тульской области по архитектурно-строительному надзору Сергей Гончаров, «руководители, бухгалтеры, учредители не должны иметь судимости и привлечения к субсидиарной ответственности, связанные с исполнением обязательств застройщика. При этом действуют дополнительные ограничения на использование средств дольщиков, при которых расходы на содержание застройщика не могут превысить 10% от проектной стоимости строительства, а совокупный размер авансовых платежей не должен превышать 30% от проектной стоимости строительства».

Теперь стать частью рынка смогут лишь те, кто имеет опыт строительства не менее трех лет, а общая площадь возведенного ими жилья должна составлять не менее 10 000 кв. м. Также на каждый дом придется получать отдельное разрешение на строительство. Изменения требуют от застройщика иметь на счете денежные средства в размере 10% от проектной стоимости строительства. В связи с этим участники рынка выражают большие опасения.

«Все пожелания, опасения мы собираем, аккумулируем, находимся в переговорах с региональным министерством строительства, - заверил участников совещания губернатор Алексей Дюмин. – Сейчас в ведомстве Владимира Якушева разрабатываются поправки в уже подписанный закон по долевому строительству. Мы рассчитываем, что тоже внесём лепту».
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