НОВОСТИ | Общество







07.08.2018 18:40 Цифровое телевещание стало доступно почти каждому жителю Тульской области Вести-Тула





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Единственной издержкой перехода станет то, что владельцам старых телевизоров придется приобрести дополнительное оборудование – приставку и дециметровую антенну. Стоимость приставки сегодня приблизительно 1000 рублей. При этом 20 наиболее популярных телеканалов будут общедоступны. Тем, кто уже сегодня пользуется услугами провайдеров и смотрит телевидение в цифровом качестве, приобретать приставку не нужно.



Как сообщила директор департамента Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Екатерина Ларина, «Тулу отличает большая, чем в среднем по стране, зона охвата цифровым эфирным наземным вещанием. В этом плане тулякам повезло, потому что 99,6% населения попадают в зону эфирного цифрового наземного вещания. Это очень хороший показатель, и ему можно только порадоваться».



По словам директора филиала РТРС «Тульский ОРТПЦ» Александра Шемякина, «сеть телевизионного цифрового эфирного вещания в Тульской области построена. Процент охвата вторым мультиплексом порядка 78%, первым мультиплексом – более 99%. Переход осуществлен, но сейчас параллельно ведётся аналоговое вещание».



В России продолжается программа перехода на цифровое телевидение. Постепенное сокращение аналогового вещания начнется в январе 2019 года. В этом формате телеканалы работали с момента появления телевидения, однако качество его «картинки» существенно уступает той, которая подается в «цифре».Единственной издержкой перехода станет то, что владельцам старых телевизоров придется приобрести дополнительное оборудование – приставку и дециметровую антенну. Стоимость приставки сегодня приблизительно 1000 рублей. При этом 20 наиболее популярных телеканалов будут общедоступны. Тем, кто уже сегодня пользуется услугами провайдеров и смотрит телевидение в цифровом качестве, приобретать приставку не нужно.Как сообщила директор департамента Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Екатерина Ларина, «Тулу отличает большая, чем в среднем по стране, зона охвата цифровым эфирным наземным вещанием. В этом плане тулякам повезло, потому что 99,6% населения попадают в зону эфирного цифрового наземного вещания. Это очень хороший показатель, и ему можно только порадоваться».По словам директора филиала РТРС «Тульский ОРТПЦ» Александра Шемякина, «сеть телевизионного цифрового эфирного вещания в Тульской области построена. Процент охвата вторым мультиплексом порядка 78%, первым мультиплексом – более 99%. Переход осуществлен, но сейчас параллельно ведётся аналоговое вещание».





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