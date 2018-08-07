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07.08.2018 18:11 Приезжие из Орла задержаны в Туле при «закладке» наркотиков Вести-Тула





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При личном досмотре у них были обнаружены и изъяты 18 свертков с метадоном. К моменту задержания злоумышленники уже успели сделать две «закладки», которые также были изъяты сотрудниками правоохранительных органов. В ходе обыска квартиры изъято свыше 50 граммов вещества, предположительно, метадон. Оно направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр.



Также в жилище изъяты электронные весы, упаковочный материал. Возбуждено уголовное дело, задержанным грозит до 20 лет тюрьмы. В настоящее время подозреваемые арестованы.



В Туле за сбыт синтетических наркотиков задержаны два жителя Орловской области. Подозреваемые - мужчина и женщина - представители цыганского этноса, снимали жильё в областном центре, меняя квартиры каждые четыре дня. Когда подельники закладывали тайник с наркотиками, оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Туле взяли их с поличным.При личном досмотре у них были обнаружены и изъяты 18 свертков с метадоном. К моменту задержания злоумышленники уже успели сделать две «закладки», которые также были изъяты сотрудниками правоохранительных органов. В ходе обыска квартиры изъято свыше 50 граммов вещества, предположительно, метадон. Оно направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр.Также в жилище изъяты электронные весы, упаковочный материал. Возбуждено уголовное дело, задержанным грозит до 20 лет тюрьмы. В настоящее время подозреваемые арестованы.

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