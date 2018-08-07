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07.08.2018 18:04 Восемь человек отравились в кафе «Тарелка» в Центральном парке Вести-Тула





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Управлением незамедлительно организован полный комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, в ходе которых на объекте выявлены многочисленные нарушения требований санитарного законодательства Российской Федерации. Возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении виновных лиц, работа кафе приостановлена, дело передано в суд.



Восемь человек отравились в кафе Центрального парка, сообщает Управление Роспотребнадзора по Тульской области. Сведения о случаях острой кишечной инфекции у тех, кто питался в кафе «Тарелка», в ведомство поступили накануне во второй половине дня. Пятеро пострадавших госпитализированы.Управлением незамедлительно организован полный комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, в ходе которых на объекте выявлены многочисленные нарушения требований санитарного законодательства Российской Федерации. Возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении виновных лиц, работа кафе приостановлена, дело передано в суд.

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