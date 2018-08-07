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07.08.2018 16:45 Роспотребнадзор назвал основные нарушения в тульских летних лагерях Вести-Тула





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Основные итоги работы уже можно подвести сейчас. За всё лето санитарными врачами не было зарегистрировано случаев массовых и групповых инфекционных заболеваний. Основные нарушения касались санитарно-эпидемиологического режима при организации питания и требований к содержанию помещений и территории.



Сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора продолжили проверки в детских летних оздоровительных учреждениях Тульской области. Всего их 509, 486 из которых уже завершили свою работу. 23 оздоровительных учреждения ждут детей в третью и четвертую смены.Основные итоги работы уже можно подвести сейчас. За всё лето санитарными врачами не было зарегистрировано случаев массовых и групповых инфекционных заболеваний. Основные нарушения касались санитарно-эпидемиологического режима при организации питания и требований к содержанию помещений и территории.

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