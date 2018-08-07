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07.08.2018 15:47 Кадастровая стоимость недвижимости: где искать справедливость? Вести-Тула





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В областном БТИ принимают декларации о недвижимости для более справедливого определения её стоимости. Полученный результат жители могут оспорить в суде или специальной комиссии.



По словам министра имущественных и земельных отношений Тульской области Михаила Пантелеева, «новым законом предусмотрены основные виды ошибок, такие как технические и методологические. Кадастровая стоимость объекта может быть изменена бюджетным учреждением только в сторону понижения. Если из одного населенного пункта поступают массовые обращения, то начинаем анализировать весь квартал. Прорабатываем с исполнителем и исправляем ошибки».



В Тульской области продолжают выявлять ошибки в определении кадастровой стоимости недвижимости, допущенные независимыми организациями до вступления в силу новых правил. В результате проверки уже уточнили стоимость 20 тысяч объектов, что составляет один процент от их общего количества.В областном БТИ принимают декларации о недвижимости для более справедливого определения её стоимости. Полученный результат жители могут оспорить в суде или специальной комиссии.По словам министра имущественных и земельных отношений Тульской области Михаила Пантелеева, «новым законом предусмотрены основные виды ошибок, такие как технические и методологические. Кадастровая стоимость объекта может быть изменена бюджетным учреждением только в сторону понижения. Если из одного населенного пункта поступают массовые обращения, то начинаем анализировать весь квартал. Прорабатываем с исполнителем и исправляем ошибки».





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