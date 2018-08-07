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07.08.2018 14:53 После летнего перерыва открылся бассейн на Центральном стадионе Тулы Вести-Тула





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Благодаря современной системе очистки в помещениях не пахнет хлором. В бассейне действует льготная оплата для разных категорий посетителей. Предоставляются услуги по обучению плаванию не только детей, но и взрослых.





После летнего перерыва открылся бассейн «Арсенал» на Центральном стадионе. Здесь всё готово к приёму посетителей, которых уже немало. Бассейн пользуется популярностью у туляков. Длина ванны - 50 метров. В этом отношении конкурентов у него в нашем городе нет.Благодаря современной системе очистки в помещениях не пахнет хлором. В бассейне действует льготная оплата для разных категорий посетителей. Предоставляются услуги по обучению плаванию не только детей, но и взрослых.





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