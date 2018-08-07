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07.08.2018 14:00 В Тульской области ради здоровья мужчин готовы пойти на многое Вести-Тула





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На проблему мужского здоровья обратил внимание глава региона Алексей Дюмин во время своего ежегодного послания. Средняя продолжительность жизни мужского населения в регионе, увы, не высока - около 65 лет. За последние пять лет мужское население Тульской области сократилось более чем на 17 тысяч человек. Чтобы исправить ситуацию, считают в правительстве, работать нужно по трём уже хорошо известным направлениям: снижение употребления алкоголя и табака, здоровый образ жизни и повышение двигательной активности.



Так же большой вклад должны внести регулярные обследования. Специалисты выездных медицинских комплексов уже провели в регионе более 6000 приёмов и выявили около 900 отклонений в здоровье, о которых мужчины даже не догадывались.

По словам заместителя председателя правительства Тульской области Марины Левиной, «мы берём обязательство увеличить продолжительность жизни на один год. Мы просчитали все данные и понимаем, что при усиленной эффективной работе сможем этого добиться».



В Тульской области намерены вернуть на предприятия производственную гимнастику, активизировать профилактические осмотры, показывать социальную рекламу в кинотеатрах и разработать целую систему медицинских обследований. Всё ради того, чтобы мужчины региона были здоровы.На проблему мужского здоровья обратил внимание глава региона Алексей Дюмин во время своего ежегодного послания. Средняя продолжительность жизни мужского населения в регионе, увы, не высока - около 65 лет. За последние пять лет мужское население Тульской области сократилось более чем на 17 тысяч человек. Чтобы исправить ситуацию, считают в правительстве, работать нужно по трём уже хорошо известным направлениям: снижение употребления алкоголя и табака, здоровый образ жизни и повышение двигательной активности.Так же большой вклад должны внести регулярные обследования. Специалисты выездных медицинских комплексов уже провели в регионе более 6000 приёмов и выявили около 900 отклонений в здоровье, о которых мужчины даже не догадывались.По словам заместителя председателя правительства Тульской области Марины Левиной, «мы берём обязательство увеличить продолжительность жизни на один год. Мы просчитали все данные и понимаем, что при усиленной эффективной работе сможем этого добиться».





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