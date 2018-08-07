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07.08.2018 12:59 Газовщики обнаружили много нарушений в многоквартирных домах Вести-Тула





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В домах № 46 и 48 по улице Металлургов газовщики выявили самовольные «перемонтажи» газовой разводки. В одной из квартир в доме №78 по улице Демидовской была обнаружена утечка газа на газопроводе, который был зашит панелями. Проверки будут продолжаться всю неделю.



Специалисты «Тулагоргаза» проверили более 20 многоквартирных домов. На данный момент выявлено свыше 30 нарушений эксплуатации газового оборудования. В ходе проверки было обнаружено 11 газовых приборов - плиты и колонки - которые выработали свой ресурс.В домах № 46 и 48 по улице Металлургов газовщики выявили самовольные «перемонтажи» газовой разводки. В одной из квартир в доме №78 по улице Демидовской была обнаружена утечка газа на газопроводе, который был зашит панелями. Проверки будут продолжаться всю неделю.

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