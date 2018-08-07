В мире животных:
Кот-наркокурьер
Тульская набережная:
Проект-адреналин
Большая вода:
Источник счастливой жизни
Неизбежное:
Капремонт дорожает


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



07.08.2018 11:28 Болоховцы начали масштабный субботник
Виталий Моторин

Болоховцы начали масштабный субботник

| фото |
Шум бензопил, рокот грузовиков и погрузчиков - субботним утром у болоховского парка отнюдь не тихо. Наслаждаться пением птиц здесь еще рано, сначала это место нужно привести в порядок. На проходящий вопреки сезону, в августе, субботник пришли около сотни горожан.

По словам жительницы города Болохово Елены Пузаковой, «это единственное место у нас в городе, где можно погулять детям».

Аварийные деревья, а некоторым из них больше сотни лет, придется спилить. Не нужна и мелкая поросль, превращающая парк в дремучий лес. Кроме того, предстоит решить проблему и местного ДК, но это уже не силами вышедших на субботник горожан.

Не самые культурные надписи на фасаде Болоховского дома культуры, пожалуй, даже не самая большая проблема этого здания. Оно построено в 40-ые годы прошлого века и с тех пор ни разу капитально не ремонтировалось, и, разумеется, очень сильно изношено. Проводить там культурные вечера, концерты и размещать секции нельзя по решению суда.

Именно этого здания касается одно из важнейших поручений главы региона местным властям. Те должны провести экспертизу, которая установит, подлежит ли ДК ремонту. Если нет - построить новое здание. В городе проблем и впрямь скопился целый ворох. В ближайшее время по поручению Алексея Дюмина предстоит заняться многим.

Как рассказал глава администрации Киреевского района Игорь Цховребов, «многолетняя проблема - это дороги города Болохово. В рамках программы «Безопасные и качественные дороги» мы ремонтируем три дороги. Бордюрный камень уже установлен, отсыпали щебнем, планируется приступить к асфальтированию. Планируем в этом году отремонтировать два тротуара».

Монумент героям Великой Отечественной войны - место знаковое, но его восстановление болоховским властям было просто не по карману - помощь оказал фонд «Перспектива». Так же на средства фонда установили две детские площадки. Работы по благоустройству как здесь, так и во всем Болохове, в самом разгаре. Один большой субботник этот город будет напоминать на протяжении всего августа.
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Текст нового уха
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .