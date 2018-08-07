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07.08.2018 11:28 Болоховцы начали масштабный субботник Виталий Моторин





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По словам жительницы города Болохово Елены Пузаковой, «это единственное место у нас в городе, где можно погулять детям».



Аварийные деревья, а некоторым из них больше сотни лет, придется спилить. Не нужна и мелкая поросль, превращающая парк в дремучий лес. Кроме того, предстоит решить проблему и местного ДК, но это уже не силами вышедших на субботник горожан.



Не самые культурные надписи на фасаде Болоховского дома культуры, пожалуй, даже не самая большая проблема этого здания. Оно построено в 40-ые годы прошлого века и с тех пор ни разу капитально не ремонтировалось, и, разумеется, очень сильно изношено. Проводить там культурные вечера, концерты и размещать секции нельзя по решению суда.



Именно этого здания касается одно из важнейших поручений главы региона местным властям. Те должны провести экспертизу, которая установит, подлежит ли ДК ремонту. Если нет - построить новое здание. В городе проблем и впрямь скопился целый ворох. В ближайшее время по поручению Алексея Дюмина предстоит заняться многим.



Как рассказал глава администрации Киреевского района Игорь Цховребов, «многолетняя проблема - это дороги города Болохово. В рамках программы «Безопасные и качественные дороги» мы ремонтируем три дороги. Бордюрный камень уже установлен, отсыпали щебнем, планируется приступить к асфальтированию. Планируем в этом году отремонтировать два тротуара».



Монумент героям Великой Отечественной войны - место знаковое, но его восстановление болоховским властям было просто не по карману - помощь оказал фонд «Перспектива». Так же на средства фонда установили две детские площадки. Работы по благоустройству как здесь, так и во всем Болохове, в самом разгаре. Один большой субботник этот город будет напоминать на протяжении всего августа.



Шум бензопил, рокот грузовиков и погрузчиков - субботним утром у болоховского парка отнюдь не тихо. Наслаждаться пением птиц здесь еще рано, сначала это место нужно привести в порядок. На проходящий вопреки сезону, в августе, субботник пришли около сотни горожан.По словам жительницы города Болохово Елены Пузаковой, «это единственное место у нас в городе, где можно погулять детям».Аварийные деревья, а некоторым из них больше сотни лет, придется спилить. Не нужна и мелкая поросль, превращающая парк в дремучий лес. Кроме того, предстоит решить проблему и местного ДК, но это уже не силами вышедших на субботник горожан.Не самые культурные надписи на фасаде Болоховского дома культуры, пожалуй, даже не самая большая проблема этого здания. Оно построено в 40-ые годы прошлого века и с тех пор ни разу капитально не ремонтировалось, и, разумеется, очень сильно изношено. Проводить там культурные вечера, концерты и размещать секции нельзя по решению суда.Именно этого здания касается одно из важнейших поручений главы региона местным властям. Те должны провести экспертизу, которая установит, подлежит ли ДК ремонту. Если нет - построить новое здание. В городе проблем и впрямь скопился целый ворох. В ближайшее время по поручению Алексея Дюмина предстоит заняться многим.Как рассказал глава администрации Киреевского района Игорь Цховребов, «многолетняя проблема - это дороги города Болохово. В рамках программы «Безопасные и качественные дороги» мы ремонтируем три дороги. Бордюрный камень уже установлен, отсыпали щебнем, планируется приступить к асфальтированию. Планируем в этом году отремонтировать два тротуара».Монумент героям Великой Отечественной войны - место знаковое, но его восстановление болоховским властям было просто не по карману - помощь оказал фонд «Перспектива». Так же на средства фонда установили две детские площадки. Работы по благоустройству как здесь, так и во всем Болохове, в самом разгаре. Один большой субботник этот город будет напоминать на протяжении всего августа.





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