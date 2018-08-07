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НОВОСТИ | Общество



07.08.2018 10:41 Система «Геоскан» помогает искать самовольные постройки в Тульской области
Вести-Тула

Система «Геоскан» помогает искать самовольные постройки в Тульской области

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Определить территорию с самовольно занятой землей в Тульской области теперь стало намного проще, как и проанализировать массу других параметров, касающихся использования земельных участков. В регионе завершилась реализация пилотного проекта «Геоскан», создание геодезически точной 3Д модели Тульской области на основе данных аэрофотосъёмки и технологий ГЛОНАСС.

На сегодняшний день пользователями геопортала являются более 30 органов власти и организаций, в числе которых и администрации муниципальных образований, и управление Росреестра. Это специалисты, которым необходима актуальная информация о состоянии земельного фонда и расположении построек. Первые итоги работы системы «Геоскан» подвели в правительстве региона на оперативном совещании. Оказалось, что положительных моментов у неё достаточно много.

По словам министра имущественных и земельных отношений Тульской области Михаила Пантелеева, «благодаря «Геоскан» министерству удаётся предотвратить безосновательное предоставление земельных участков. К сожалению, мы сталкиваемся с ситуациями, когда заявители скрывают самовольно возведенные постройки. К примеру, поступило обращение о предоставлении земельного участка, но заявителю было отказано в связи с нахождением на земле постройки, документы на которую отсутствуют».
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