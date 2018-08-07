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07.08.2018 10:29 Около дома на улице Кирова в Туле найден труп пенсионерки Вести-Тула





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Как сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Анна Киреечева, «следователи провели осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Также будут проведены иные процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. По результатам процессуальной проверки будет принято решение».



В Пролетарском округе Тулы проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела 80-летней женщины около многоквартирного дома номер 169 на улице Кирова. Труп нашли местные жители в первой половине дня 6 августа 2018 года.Как сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Анна Киреечева, «следователи провели осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Также будут проведены иные процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. По результатам процессуальной проверки будет принято решение».





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