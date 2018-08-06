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06.08.2018 18:42 Директор тульского филиала ВГТРК подвёл итоги телесезона Вести-Тула





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«Дорогие наши телезрители! Спешу поделиться радостной новостью. Второй год подряд наш телеканал «Россия 1» - самый популярный телеканал России! Это, безусловно, заслуга всей большой и профессиональной командой телевизионщиков.



Ну а тульские «Вести», по данным независимых медиаизмерителей, вот уже 15 лет как самая популярная новостная программа региона. Благодаря цифровой системе распространения сигнала нас смотрит более миллиона телезрителей! Аудитория наших «Вестей» превосходит численность зрителей всех остальных региональных программ в месте взятых.



И дело не только в технике. Телевидение – это люди! Спасибо, что смотрите! В новом сезоне, а он стартует 1 сентября, - ещё больше оперативных и достоверных вестей. Будьте с нами! Оставайтесь с "Россией"!»



Закончился очередной телевизионный сезон. В нашей сфере деятельности, как в школе, всё начинается 1 сентября, а вот заканчивается в августе. Итоги прошедшего телевизионного года подвел директор тульского филиала ВГТРК Сергей Белов:«Дорогие наши телезрители! Спешу поделиться радостной новостью. Второй год подряд наш телеканал «Россия 1» - самый популярный телеканал России! Это, безусловно, заслуга всей большой и профессиональной командой телевизионщиков.Ну а тульские «Вести», по данным независимых медиаизмерителей, вот уже 15 лет как самая популярная новостная программа региона. Благодаря цифровой системе распространения сигнала нас смотрит более миллиона телезрителей! Аудитория наших «Вестей» превосходит численность зрителей всех остальных региональных программ в месте взятых.И дело не только в технике. Телевидение – это люди! Спасибо, что смотрите! В новом сезоне, а он стартует 1 сентября, - ещё больше оперативных и достоверных вестей. Будьте с нами! Оставайтесь с "Россией"!»





Читать @gtrktula

















