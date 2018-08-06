|
|
|
|06.08.2018 18:33 В тульских госаптеках появились социальные витрины
|Вести-Тула
Лекарства по цене, не превышающей 150 рублей, заняли так называемую социальную витрину, появившуюся в тульских государственных аптеках «Фармация». Здесь можно найти лекарства, которые, в основном, являются более дешевыми российскими аналогами зарубежных препаратов, либо недорогие импортные средства, применяемые для лечения различных недугов, начиная от гриппа и ОРВИ, и заканчивая средствами для ухода за больными.
Как рассказала заведующая аптекой №178 Евгений Сединкина, «в основном, представлены препараты безрецептурного отпуска. Витрину начали формировать в конце июля, она постоянно обновляется».
|
|