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06.08.2018 18:33 В тульских госаптеках появились социальные витрины Вести-Тула





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Как рассказала заведующая аптекой №178 Евгений Сединкина, «в основном, представлены препараты безрецептурного отпуска. Витрину начали формировать в конце июля, она постоянно обновляется».



Лекарства по цене, не превышающей 150 рублей, заняли так называемую социальную витрину, появившуюся в тульских государственных аптеках «Фармация». Здесь можно найти лекарства, которые, в основном, являются более дешевыми российскими аналогами зарубежных препаратов, либо недорогие импортные средства, применяемые для лечения различных недугов, начиная от гриппа и ОРВИ, и заканчивая средствами для ухода за больными.Как рассказала заведующая аптекой №178 Евгений Сединкина, «в основном, представлены препараты безрецептурного отпуска. Витрину начали формировать в конце июля, она постоянно обновляется».





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