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06.08.2018 16:48 День пряника в Туле собрал 30 производителей со всей России Вести-Тула





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В каждой губернии бытуют свои пряничные традиции. Сладкое лакомство Ярославля совсем не похоже на пряники нижегородские. А на севере так и вовсе особое название – козули. Свою продукцию представили все тульские производители печатного пряника. Для гостей работали интерактивные площадки с конкурсами и фотозонами.



В Туле в третий раз прошёл День пряника. В этом году фестиваль включён в Топ-200 лучших событийных проектов России. Гостями стали 30 производителей пряников из разных точек России, в том числе и отдалённых от нашего города Архангельска и Перми.В каждой губернии бытуют свои пряничные традиции. Сладкое лакомство Ярославля совсем не похоже на пряники нижегородские. А на севере так и вовсе особое название – козули. Свою продукцию представили все тульские производители печатного пряника. Для гостей работали интерактивные площадки с конкурсами и фотозонами.





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