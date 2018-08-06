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06.08.2018 16:17 Узловая: 145 лет – отправная точка для шага вперёд Вести-Тула





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По словам главы администрации Узловой Николая Терехова, «здесь есть, где работать, здесь охота жить, здесь улучшается социальная инфраструктура. Для города, как и для человека, этот праздник является отправной точкой для шага вперёд. Сегодня мы говорим, что при поддержке правительства региона, губернатора, мы очень уверенно двигаемся вперёд».



В Узловой Тульской области отметили 145-летие города. Уже по традиции открылся праздник торжественным бракосочетанием на главной площади. Затем жители и гости города подкрепились на кулинарном поединке. Юные спортсмены могли поучаствовать в боксёрском турнире, эстафетах или интерактивных мастер-классах.По словам главы администрации Узловой Николая Терехова, «здесь есть, где работать, здесь охота жить, здесь улучшается социальная инфраструктура. Для города, как и для человека, этот праздник является отправной точкой для шага вперёд. Сегодня мы говорим, что при поддержке правительства региона, губернатора, мы очень уверенно двигаемся вперёд».





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