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06.08.2018 15:48 Плитка на улице Каминского пролежала меньше года Вести-Тула





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Как сообщил начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Алексей Крыгин, «был заключен контракт на ремонт тротуаров по улице Каминского. Наши эксперты дали заключение, что сама плитка является ненормативной – бетон очень низкого качества, с большим содержанием песка. К качеству укладки претензий не было. Работу мы не приняли».





В Туле продолжается ремонт тротуаров. Близится к завершению работы в районе пересечения улиц Советской и Пирогова. На очереди - улица Каминского. Там планируют заасфальтировать тротуар площадью порядка 3000 квадратных метров. Цена вопроса 1 миллион 600 тысяч рублей. Рабочие приступают к демонтажу тротуарной плитки, которая, кстати, пролежала здесь меньше года.Как сообщил начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Алексей Крыгин, «был заключен контракт на ремонт тротуаров по улице Каминского. Наши эксперты дали заключение, что сама плитка является ненормативной – бетон очень низкого качества, с большим содержанием песка. К качеству укладки претензий не было. Работу мы не приняли».





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