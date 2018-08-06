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06.08.2018 15:36 МЧС: На Алексинском химкомбинате помощь пожарных не потребовалась Вести-Тула





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Как сообщил первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Тульской области Апрель Агакишиев, «был некий хлопок, есть пострадавшие – два или три человека. Помощь пожарных не понадобилась».



Мы продолжаем держать эту тему на контроле и ждём комментариев от ответственных лиц.



ЧП произошло накануне вечером на Алексинском химическом комбинате. Как сообщает региональное управление МЧС, на пульт дежурного поступило сообщение о происшествии в одном из цехов предприятия. Прибывшие пожарные, а всего на место ЧП выехало четыре расчёта, открытого горения не обнаружили.Как сообщил первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Тульской области Апрель Агакишиев, «был некий хлопок, есть пострадавшие – два или три человека. Помощь пожарных не понадобилась».Мы продолжаем держать эту тему на контроле и ждём комментариев от ответственных лиц.





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