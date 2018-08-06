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|06.08.2018 15:03 Наставники показывают щёкинским трудным подросткам другую сторону жизни
|Вести-Тула
В Тульской области в работе с трудными подростками активно помогают наставники. Эти молодые люди добровольно в своё свободное время встречаются и занимаются с детьми, которые стоят на учёте. С комиссиями по делам несовершеннолетних наставники сотрудничают уже давно.
Ранее работа велась, в основном, в Туле. Сейчас добровольцев пригласили в районы. Первая встреча прошла с ребятами из Щёкина. Помимо бесед в планах - занятия. Девочки предпочитают обучение танцам, мальчики - футбол.
По словам руководителя проекта «Наставничество» в Тульской области Татьяны Котельниковой, «мы считаем, что это очень нужный, важный проект. Ребятам нужно показывать другую сторону жизни. С инициативой вышли Богородицк, Алексин – они также хотят видеть нас в своих городах. Будем расширять свою команду и заниматься с ребятами во всех муниципальных образованиях».
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