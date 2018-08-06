НОВОСТИ | Происшествия







06.08.2018 13:40 Тулячка оштрафована за фиктивную прописку иностранцев Вести-Тула





| фото |



29-летняя женщина, проживающая в областном центре, оформила прописку на своей жилплощади иностранцам, не имея при этом намерения предоставлять им жильё для фактического проживания. Приговором суда женщине назначено наказание в виде штрафа в размере сто тысяч рублей.









11 иностранных граждан фиктивно прописала у себя жительница Тулы.29-летняя женщина, проживающая в областном центре, оформила прописку на своей жилплощади иностранцам, не имея при этом намерения предоставлять им жильё для фактического проживания. Приговором суда женщине назначено наказание в виде штрафа в размере сто тысяч рублей.

Читать @gtrktula

















