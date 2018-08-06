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НОВОСТИ | Общество



06.08.2018 13:03 Тульских школьников обеспечат учебниками и рабочими тетрадями
Вести-Тула

Тульских школьников обеспечат учебниками и рабочими тетрадями

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Подготовка тульских школ к новому учебному году выполнена примерно на 50 процентов. О преодолении своеобразного экватора в этом ежегодном процессе сегодня на оперативном совещании рассказала начальник управления образования администрации Тулы Татьяна Золотова.

На выполнение ремонтных работ, по её словам, в этом году было направлено более 103 миллионов рублей. Порядка 40 миллионов из этой суммы было выделено на противопожарную безопасность. Отдельно глава образовательного ведомства остановилась на теме бесплатных учебников.

«Каждый учащийся будет обеспечен бесплатными учебниками. Уважаемые родители, если возникают проблемы в этом вопросе, горячая линия 310-045 управления образования ждёт вас. Бесплатный учебник, бесплатная рабочая тетрадь – это наши обязательства в соответствии с федеральным законодательством», - сообщила Татьяна Золотова.

Обратить на скорое приближение учебного года особое внимание глава администрации Тулы Евгений Авилов попросил и дорожников. Все дороги близ учреждений образования должны быть оборудованы надлежащим образом уже в самое ближайшее время. «Все силы надо бросить на подготовку подходов к образовательным учреждениям», - попросил Авилов.
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