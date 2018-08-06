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06.08.2018 12:41 На Алексинском химкомбинате произошло ЧП Вести-Тула





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Предположительная причина происшествия на Алексинском химкомбинате - повреждение установки в одном из цехов предприятия. Подробности - в наших следующих выпусках.





ЧП произошло накануне вечером на Алексинском химическом комбинате. Как сообщает региональное управление МЧС, на пульт дежурного поступило сообщение о происшествии в одном из цехов предприятия. Прибывшие пожарные, а всего на место ЧП выехало четыре расчёта, открытого горения не обнаружили. Вместе с тем сообщается о нескольких пострадавших.Предположительная причина происшествия на Алексинском химкомбинате - повреждение установки в одном из цехов предприятия. Подробности - в наших следующих выпусках.

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