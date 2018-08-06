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НОВОСТИ | Общество



06.08.2018 11:38 В «Ясной Поляне» высадился интернациональный трудовой десант
Полина Ермолаева

В «Ясной Поляне» высадился интернациональный трудовой десант

| фото |
Они говорят на разных языках, и каждый пропитан уникальной культурой, но эту группу молодых людей объединяет больше, чем землячество – это волонтеры, а волонтеры – каста особых людей. Труд, польза, живость восприятия – они этим живут! А потому, отправиться за тридевять земель на родину великого Толстого каждый принял как счастливый билет.

«Для меня это альтернативный способ путешествовать. Просто так в «Ясную Поляну» я вряд ли бы поехала», - говорит волонтёр из Москвы Ирина Ярочкина.

«Я хочу узнать больше о русской культуре, узнать новых людей из разных стран», - рассказала волонтёр из Южной Кореи Юнсан Хо.

Уже третий год подряд летний волонтерский лагерь собирает команду активистов со всего земного шара. И речь, конечно же, не о материальном! Об экономии и выгоде на просторах «Ясной Поляны» говорить тяжело. Каждый в этой миссии находит для себя свой глубокий смысл.

По словам координатора проекта «Музейный добровольческий десант» Елены Горбылёвой, «один волонтёр из Индии приехал самостоятельно, жил месяц и наслаждался тем, что распиливал, разрубал большие брёвна и отслеживал, что он чувствует в процессе работы».

А ведь это далеко не детский пионерский лагерь! За два дня волонтеры успели сделать немало, прерываясь лишь на обед. И судя по тому, какие слова иностранные гости успели заучить, русская кухня и дары нашей природы вызывают массу эмоций.

Первый рабочий день оказался весьма экзотичным для гостей из теплых стран, где трава растет круглый год – ведь он был посвящен заготовке сена. Заведующий мемориально-природным комплексом музея-усадьбы «Ясная Поляна» Владислав Воронцов рассказал, что «они очень быстро поняли, как себя вести на сенокосе, для чего нужно заготавливать сено».

В планах - еще почти две недели разнообразных дел, но волонтеров это только подзадоривает. Сомнений в том, что часть их лета будет именно такой, нам за два часа общения обнаружить так и не удалось!













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