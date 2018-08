НОВОСТИ | Общество







06.08.2018 17:12 «Ростелеком» предложил тулякам сыграть по промо-цене Вести-Тула





| фото |



Дмитрий Ерастов, директор проектно-продуктового офиса МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«Индустрия киберспорта набирает обороты во всём мире. Не стала исключением и Россия: растёт количество и качество соревнований по разным дисциплинам, возрастают требования к вычислительным мощностям, графике, каналам связи. И мы, как цифровой провайдер, не остаёмся в стороне от этих тенденций. «Ростелеком» разработал предложение, ориентированное на киберспортсменов и простых геймеров – тариф «Игровой». Он учитывает все их запросы: от повышенной скорости до сопутствующих игровых бонусов. А благодаря акции «Играй по промо-цене 2.0», наши абоненты могут оценить все достоинства тарифа со скидкой почти двадцать процентов».



Участники акции «Играй по промо-цене 2.0» за 690 рублей в месяц получают доступ в интернет на скорости до 100 Мбит/с, а также преимущества во многих популярных играх. Бонусы и игровая валюта ждут игроков в World of Tanks, World of Warships, World of Warplanes, Lineage 2, Blade & Soul и Point Blank, а также в шутере Warface. Абонентов, которые по итогам акции выберут тариф «Игровой», ждёт месяц использования антивируса Kaspersky Internet Security в подарок.



В Центральной России стартовала акция «Ростелекома» «Играй по промо-цене 2.0». По её условиям тульские абоненты услуги «Домашний интернет» и пакета «Домашний интернет + Интерактивное ТВ» смогут два месяца пользоваться тарифом «Игровой» по сниженной цене. Подать заявку на подключение промо-тарифа жители Тулы и области смогут до 30 сентября 2018 года.Дмитрий Ерастов, директор проектно-продуктового офиса МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:«Индустрия киберспорта набирает обороты во всём мире. Не стала исключением и Россия: растёт количество и качество соревнований по разным дисциплинам, возрастают требования к вычислительным мощностям, графике, каналам связи. И мы, как цифровой провайдер, не остаёмся в стороне от этих тенденций. «Ростелеком» разработал предложение, ориентированное на киберспортсменов и простых геймеров – тариф «Игровой». Он учитывает все их запросы: от повышенной скорости до сопутствующих игровых бонусов. А благодаря акции «Играй по промо-цене 2.0», наши абоненты могут оценить все достоинства тарифа со скидкой почти двадцать процентов».Участники акции «Играй по промо-цене 2.0» за 690 рублей в месяц получают доступ в интернет на скорости до 100 Мбит/с, а также преимущества во многих популярных играх. Бонусы и игровая валюта ждут игроков в World of Tanks, World of Warships, World of Warplanes, Lineage 2, Blade & Soul и Point Blank, а также в шутере Warface. Абонентов, которые по итогам акции выберут тариф «Игровой», ждёт месяц использования антивируса Kaspersky Internet Security в подарок.

Читать @gtrktula