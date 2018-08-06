В мире животных:
Кот-наркокурьер
Большая вода:
Источник счастливой жизни
Ветхая культура:
Гром грянул
Неизбежное:
Капремонт дорожает


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



06.08.2018 17:12 «Ростелеком» предложил тулякам сыграть по промо-цене
Вести-Тула

«Ростелеком» предложил тулякам сыграть по промо-цене

| фото |
В Центральной России стартовала акция «Ростелекома» «Играй по промо-цене 2.0». По её условиям тульские абоненты услуги «Домашний интернет» и пакета «Домашний интернет + Интерактивное ТВ» смогут два месяца пользоваться тарифом «Игровой» по сниженной цене. Подать заявку на подключение промо-тарифа жители Тулы и области смогут до 30 сентября 2018 года.

Дмитрий Ерастов, директор проектно-продуктового офиса МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:
«Индустрия киберспорта набирает обороты во всём мире. Не стала исключением и Россия: растёт количество и качество соревнований по разным дисциплинам, возрастают требования к вычислительным мощностям, графике, каналам связи. И мы, как цифровой провайдер, не остаёмся в стороне от этих тенденций. «Ростелеком» разработал предложение, ориентированное на киберспортсменов и простых геймеров – тариф «Игровой». Он учитывает все их запросы: от повышенной скорости до сопутствующих игровых бонусов. А благодаря акции «Играй по промо-цене 2.0», наши абоненты могут оценить все достоинства тарифа со скидкой почти двадцать процентов».

Участники акции «Играй по промо-цене 2.0» за 690 рублей в месяц получают доступ в интернет на скорости до 100 Мбит/с, а также преимущества во многих популярных играх. Бонусы и игровая валюта ждут игроков в World of Tanks, World of Warships, World of Warplanes, Lineage 2, Blade & Soul и Point Blank, а также в шутере Warface. Абонентов, которые по итогам акции выберут тариф «Игровой», ждёт месяц использования антивируса Kaspersky Internet Security в подарок.
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Текст нового уха
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .