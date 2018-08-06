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06.08.2018 10:57 К узкому специалисту-медику туляки смогут попасть, пройдя первый уровень Алина Фурсенко





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По словам заместителя министра здравоохранения Татьяны Сёминой, «врач-узкий специалист в большинстве случаев используется как врач-консультант, но лечащим врачом является участковый, который отвечает за здоровье всего населения на участке. Я прошу вас услышать и не обижаться на Министерство здравоохранения».



Елена Ельтищева ведёт приём в Городском гастроэнтерологическом центре ГУЗ «Городская больница №7 города Тулы». К ней приходят пациенты со всей Тулы, потому что в большинстве поликлиник такого специалиста нет. Говорит, что по самозаписи на прием часто приходили без результатов обследований, иногда не по адресу.

«Пациенты с болями в сердце, с болями в грудной клетке приходили к врачу-гастроэнтерологу, чтоб обследовать желудок, минуя своих врачей-терапевтов», - рассказала Елена Ельтищева.



Пациенты уже знают о нововведении. На сайте Доктор71 появилась предупреждающая надпись. Точно выиграют те, кто стоит на диспансерном учете с серьезными хроническими заболеваниями. У них теперь есть льгота и гарантия быстрой записи любым способом.



Как пояснила главный врач ГУЗ «Городская больница №7 города Тулы» Тамила Торшхоева, «у специалиста есть своя диспансерная группа. Для пациентов с хроническими заболеваниями это удобно, повышается доступность».



Нагрузка на участковых терапевтов, очевидно, вырастет. В Минздраве ссылаются на то, что в будни, после обеда всегда есть свободные окошки. Если ситуация срочная, то дежурный или участковый врач обязан направить вас к узкому специалисту без записи.



Способы записи к врачу всё те же - инфомат, телефон регистратуры, сайт Доктор71 или телефон горячей линии. Но записаться самому к узким специалистам нельзя. Участковый должен выдать направление, а ещё - назначить предварительное обследование. Как объясняют в Минздраве, терапевт на участке - не диспетчер, а лечащий врач.По словам заместителя министра здравоохранения Татьяны Сёминой, «врач-узкий специалист в большинстве случаев используется как врач-консультант, но лечащим врачом является участковый, который отвечает за здоровье всего населения на участке. Я прошу вас услышать и не обижаться на Министерство здравоохранения».Елена Ельтищева ведёт приём в Городском гастроэнтерологическом центре ГУЗ «Городская больница №7 города Тулы». К ней приходят пациенты со всей Тулы, потому что в большинстве поликлиник такого специалиста нет. Говорит, что по самозаписи на прием часто приходили без результатов обследований, иногда не по адресу.«Пациенты с болями в сердце, с болями в грудной клетке приходили к врачу-гастроэнтерологу, чтоб обследовать желудок, минуя своих врачей-терапевтов», - рассказала Елена Ельтищева.Пациенты уже знают о нововведении. На сайте Доктор71 появилась предупреждающая надпись. Точно выиграют те, кто стоит на диспансерном учете с серьезными хроническими заболеваниями. У них теперь есть льгота и гарантия быстрой записи любым способом.Как пояснила главный врач ГУЗ «Городская больница №7 города Тулы» Тамила Торшхоева, «у специалиста есть своя диспансерная группа. Для пациентов с хроническими заболеваниями это удобно, повышается доступность».Нагрузка на участковых терапевтов, очевидно, вырастет. В Минздраве ссылаются на то, что в будни, после обеда всегда есть свободные окошки. Если ситуация срочная, то дежурный или участковый врач обязан направить вас к узкому специалисту без записи.





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