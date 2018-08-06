Отцы и дети:
Отравление метанолом
В мире животных:
Кот-наркокурьер
Большая вода:
Источник счастливой жизни
Неизбежное:
Капремонт дорожает


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



06.08.2018 10:57 К узкому специалисту-медику туляки смогут попасть, пройдя первый уровень
Алина Фурсенко

К узкому специалисту-врачу туляки смогут попасть, пройдя первый уровень

| фото |
Способы записи к врачу всё те же - инфомат, телефон регистратуры, сайт Доктор71 или телефон горячей линии. Но записаться самому к узким специалистам нельзя. Участковый должен выдать направление, а ещё - назначить предварительное обследование. Как объясняют в Минздраве, терапевт на участке - не диспетчер, а лечащий врач.

По словам заместителя министра здравоохранения Татьяны Сёминой, «врач-узкий специалист в большинстве случаев используется как врач-консультант, но лечащим врачом является участковый, который отвечает за здоровье всего населения на участке. Я прошу вас услышать и не обижаться на Министерство здравоохранения».

Елена Ельтищева ведёт приём в Городском гастроэнтерологическом центре ГУЗ «Городская больница №7 города Тулы». К ней приходят пациенты со всей Тулы, потому что в большинстве поликлиник такого специалиста нет. Говорит, что по самозаписи на прием часто приходили без результатов обследований, иногда не по адресу.
«Пациенты с болями в сердце, с болями в грудной клетке приходили к врачу-гастроэнтерологу, чтоб обследовать желудок, минуя своих врачей-терапевтов», - рассказала Елена Ельтищева.

Пациенты уже знают о нововведении. На сайте Доктор71 появилась предупреждающая надпись. Точно выиграют те, кто стоит на диспансерном учете с серьезными хроническими заболеваниями. У них теперь есть льгота и гарантия быстрой записи любым способом.

Как пояснила главный врач ГУЗ «Городская больница №7 города Тулы» Тамила Торшхоева, «у специалиста есть своя диспансерная группа. Для пациентов с хроническими заболеваниями это удобно, повышается доступность».

Нагрузка на участковых терапевтов, очевидно, вырастет. В Минздраве ссылаются на то, что в будни, после обеда всегда есть свободные окошки. Если ситуация срочная, то дежурный или участковый врач обязан направить вас к узкому специалисту без записи.













АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Текст нового уха
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .