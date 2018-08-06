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06.08.2018 10:39 За качеством ремонта дорог на Косой Горе ведётся трёхуровневый контроль Надежда Долгих





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Как сообщил начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы Алексей Крыгин, «эти дороги являются магистральными для этого поселка, поэтому на них ложится основная нагрузка. От жителей мы получали очень много обращений с просьбой отремонтировать эти дороги. Много вопросов было и со стороны ГИБДД».



Также на этих улицах будут выполнены ремонт тротуарного покрытия и устройство бортового камня. На это по программе «Безопасные и качественные дороги» выделено 55 миллионов рублей. На улице Демешковской работы практически завершены.



Чтобы избежать неприятных сюрпризов, ведется трёхуровневый контроль. Так, за подрядчиком «Региондорстрой» следит подведомственное городское предприятие, с проверкой приезжают специалисты из федерального дорожного агентства. А за качеством материалов и работ следит экспертная организация.



«Если работы ведутся ежедневно, то ежедневно куратор посещает объекты для того, чтобы быть в курсе, что происходит. Физико-механические свойства асфальтобетона мы можем проверить только через лабораторные испытания, эта операция завершает комплекс мер по контролю», - рассказал заместитель директора МКУ «Сервисный центр города Тулы» Андрей Парахуда.



Всего в этом году в рамках федерального проекта существенно обновят 14 тульских автодорог, по муниципальной программе – ещё 35. К приёмке работ, на которую пригласят в том числе представителей общественности, подходят со всей строгостью. А завершиться масштабный ремонт на Косой Горе должен к октябрю текущего года.



50 с половиной тысяч квадратных метров дорожного полотна. Таков объем работ на улицах Пушкина, Горького и Демешковской в поселке Косая Гора.Как сообщил начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы Алексей Крыгин, «эти дороги являются магистральными для этого поселка, поэтому на них ложится основная нагрузка. От жителей мы получали очень много обращений с просьбой отремонтировать эти дороги. Много вопросов было и со стороны ГИБДД».Также на этих улицах будут выполнены ремонт тротуарного покрытия и устройство бортового камня. На это по программе «Безопасные и качественные дороги» выделено 55 миллионов рублей. На улице Демешковской работы практически завершены.Чтобы избежать неприятных сюрпризов, ведется трёхуровневый контроль. Так, за подрядчиком «Региондорстрой» следит подведомственное городское предприятие, с проверкой приезжают специалисты из федерального дорожного агентства. А за качеством материалов и работ следит экспертная организация.«Если работы ведутся ежедневно, то ежедневно куратор посещает объекты для того, чтобы быть в курсе, что происходит. Физико-механические свойства асфальтобетона мы можем проверить только через лабораторные испытания, эта операция завершает комплекс мер по контролю», - рассказал заместитель директора МКУ «Сервисный центр города Тулы» Андрей Парахуда.Всего в этом году в рамках федерального проекта существенно обновят 14 тульских автодорог, по муниципальной программе – ещё 35. К приёмке работ, на которую пригласят в том числе представителей общественности, подходят со всей строгостью. А завершиться масштабный ремонт на Косой Горе должен к октябрю текущего года.





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