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НОВОСТИ | Общество



06.08.2018 10:39 За качеством ремонта дорог на Косой Горе ведётся трёхуровневый контроль
Надежда Долгих

За качеством ремонта дорог на Косой Горе ведётся трёхуровневый контроль

| фото |
50 с половиной тысяч квадратных метров дорожного полотна. Таков объем работ на улицах Пушкина, Горького и Демешковской в поселке Косая Гора.

Как сообщил начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы Алексей Крыгин, «эти дороги являются магистральными для этого поселка, поэтому на них ложится основная нагрузка. От жителей мы получали очень много обращений с просьбой отремонтировать эти дороги. Много вопросов было и со стороны ГИБДД».

Также на этих улицах будут выполнены ремонт тротуарного покрытия и устройство бортового камня. На это по программе «Безопасные и качественные дороги» выделено 55 миллионов рублей. На улице Демешковской работы практически завершены.

Чтобы избежать неприятных сюрпризов, ведется трёхуровневый контроль. Так, за подрядчиком «Региондорстрой» следит подведомственное городское предприятие, с проверкой приезжают специалисты из федерального дорожного агентства. А за качеством материалов и работ следит экспертная организация.

«Если работы ведутся ежедневно, то ежедневно куратор посещает объекты для того, чтобы быть в курсе, что происходит. Физико-механические свойства асфальтобетона мы можем проверить только через лабораторные испытания, эта операция завершает комплекс мер по контролю», - рассказал заместитель директора МКУ «Сервисный центр города Тулы» Андрей Парахуда.

Всего в этом году в рамках федерального проекта существенно обновят 14 тульских автодорог, по муниципальной программе – ещё 35. К приёмке работ, на которую пригласят в том числе представителей общественности, подходят со всей строгостью. А завершиться масштабный ремонт на Косой Горе должен к октябрю текущего года.













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