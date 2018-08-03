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03.08.2018 17:00 «Ростелеком» предложил тулякам смотреть «ТВ-Онлайн» Вести-Тула





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Дмитрий Ерастов, директор проектно-продуктового офиса МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«Наше «Цифровое телевидение» – это услуга для тех, кто любит скоротать время за просмотром новостей, любимого телешоу или сериала. Люди, которые принципиально не покупают телевизор и смотрят передачи онлайн – через мобильные приложения или Smart TV – готовы платить только за то, что выберут сами. Они привыкли к комфорту, хотят получать качественный сервис в любом месте. И пакет «Легкий – Промо» от «Ростелекома» даёт им возможность выйти за рамки стандартной тарификации».



Участники акции получают значительные преимущества: простоту активации пакета, единовременное подключение каналов, отсутствие обязательной ежемесячной платы и бесплатный мобильный трафик для приложений услуги «Wink Интерактивное ТВ». При заказе дополнительных платных услуг – «Видеопроката» или «Видео по запросу», а также при приобретении дополнительных пакетов телеканалов, бесплатная годовая подписка на пакет «Легкий – Промо» не прерывается. По истечении 12 месяцев с момента активации, бесплатная подписка автоматически отключается, и абонент самостоятельно подключает любой из доступных пакетов телеканалов.



Дополнительная услуга «ТВ-онлайн» подключается с помощью промокода любым из доступных способов: через личный кабинет, кодами USSD, через контакт-центр, по SMS или непосредственно в центре продаж и обслуживания абонентов «Ростелекома». Воспользоваться предложением одновременно можно только на одной из платформ: введя промокод на портале «Интерактивное ТВ», абонент уже не сможет повторно его активировать в мобильных приложениях услуги «Wink Интерактивное ТВ».



В Центральной России стартовала акция «ТВ-Онлайн» от «Ростелекома» для абонентов сервисов «Домашний Интернет» и «Мобильная связь». По её условиям, тульские пользователи некоторых тарифных предложений могут получить промокод, открывающий бесплатный онлайн-доступ на год к пакету «Легкий – Промо» из 101 телеканала. Для просмотра контента абонент может воспользоваться мобильным приложением Wink. Акция действует до 31 декабря 2018 года.Дмитрий Ерастов, директор проектно-продуктового офиса МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:«Наше «Цифровое телевидение» – это услуга для тех, кто любит скоротать время за просмотром новостей, любимого телешоу или сериала. Люди, которые принципиально не покупают телевизор и смотрят передачи онлайн – через мобильные приложения или Smart TV – готовы платить только за то, что выберут сами. Они привыкли к комфорту, хотят получать качественный сервис в любом месте. И пакет «Легкий – Промо» от «Ростелекома» даёт им возможность выйти за рамки стандартной тарификации».Участники акции получают значительные преимущества: простоту активации пакета, единовременное подключение каналов, отсутствие обязательной ежемесячной платы и бесплатный мобильный трафик для приложений услуги «Wink Интерактивное ТВ». При заказе дополнительных платных услуг – «Видеопроката» или «Видео по запросу», а также при приобретении дополнительных пакетов телеканалов, бесплатная годовая подписка на пакет «Легкий – Промо» не прерывается. По истечении 12 месяцев с момента активации, бесплатная подписка автоматически отключается, и абонент самостоятельно подключает любой из доступных пакетов телеканалов.Дополнительная услуга «ТВ-онлайн» подключается с помощью промокода любым из доступных способов: через личный кабинет, кодами USSD, через контакт-центр, по SMS или непосредственно в центре продаж и обслуживания абонентов «Ростелекома». Воспользоваться предложением одновременно можно только на одной из платформ: введя промокод на портале «Интерактивное ТВ», абонент уже не сможет повторно его активировать в мобильных приложениях услуги «Wink Интерактивное ТВ».

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