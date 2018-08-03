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03.08.2018 18:45 Туристов в Туле встретит первый Центр приёма гостей Вести-Тула





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По словам соавтора проекта Романа Агибалова, «прийти может любой человек, даже туляк. Мы, проживая в родном городе, не знаем и половины о нём. Идея возникла у сообщества предпринимателей, её поддержало правительство региона».



Центр приёма гостей - это ещё одна точка, где можно приобрести Карту гостя Тульской области, которая предоставляет путешественникам бонусы, скидки и другие преференции при посещении музеев, гостиниц, кафе и ресторанов. Также здесь доступны для покупки краеведческая литература, памятные подарки и сувениры, гастрономические бренды и другая продукция местных ремесленников и мастеров.



Как рассказала заместитель председателя комитета по развитию туризма Тульской области Татьяна Юсупова, «во всех наших субъектах туриндустрии эта информация появится. Ещё прорабатываем точки присутствия туристов на вокзалах, в московских аэропортах – максимально задействуем все каналы, чтобы гостям было просто ориентироваться».



Тёплый приём в пряничной столице теперь будет обеспечен всем гостям Тульской области. 4 августа в областном центре состоится торжественное открытие первого в регионе Центра приёма гостей. Здесь можно получить информацию о достопримечательностях Тулы и области, экскурсионных маршрутах, транспорте и различных местах индустрии развлечения.По словам соавтора проекта Романа Агибалова, «прийти может любой человек, даже туляк. Мы, проживая в родном городе, не знаем и половины о нём. Идея возникла у сообщества предпринимателей, её поддержало правительство региона».Центр приёма гостей - это ещё одна точка, где можно приобрести Карту гостя Тульской области, которая предоставляет путешественникам бонусы, скидки и другие преференции при посещении музеев, гостиниц, кафе и ресторанов. Также здесь доступны для покупки краеведческая литература, памятные подарки и сувениры, гастрономические бренды и другая продукция местных ремесленников и мастеров.Как рассказала заместитель председателя комитета по развитию туризма Тульской области Татьяна Юсупова, «во всех наших субъектах туриндустрии эта информация появится. Ещё прорабатываем точки присутствия туристов на вокзалах, в московских аэропортах – максимально задействуем все каналы, чтобы гостям было просто ориентироваться».





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