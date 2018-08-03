Отцы и дети:
Отравление метанолом
Большая вода:
Источник счастливой жизни
Неизбежное:
Капремонт дорожает
Ветхая культура:
Гром грянул


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



03.08.2018 18:45 Туристов в Туле встретит первый Центр приёма гостей
Вести-Тула

Туристов в Туле встретит первый Центр приёма гостей

| фото |
Тёплый приём в пряничной столице теперь будет обеспечен всем гостям Тульской области. 4 августа в областном центре состоится торжественное открытие первого в регионе Центра приёма гостей. Здесь можно получить информацию о достопримечательностях Тулы и области, экскурсионных маршрутах, транспорте и различных местах индустрии развлечения.

По словам соавтора проекта Романа Агибалова, «прийти может любой человек, даже туляк. Мы, проживая в родном городе, не знаем и половины о нём. Идея возникла у сообщества предпринимателей, её поддержало правительство региона».

Центр приёма гостей - это ещё одна точка, где можно приобрести Карту гостя Тульской области, которая предоставляет путешественникам бонусы, скидки и другие преференции при посещении музеев, гостиниц, кафе и ресторанов. Также здесь доступны для покупки краеведческая литература, памятные подарки и сувениры, гастрономические бренды и другая продукция местных ремесленников и мастеров.

Как рассказала заместитель председателя комитета по развитию туризма Тульской области Татьяна Юсупова, «во всех наших субъектах туриндустрии эта информация появится. Ещё прорабатываем точки присутствия туристов на вокзалах, в московских аэропортах – максимально задействуем все каналы, чтобы гостям было просто ориентироваться».













АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Текст нового уха
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .