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03.08.2018 18:30 «Туламашзавод» одним из первых в стране встал на путь диверсификации Вести-Тула





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Соответствующую задачу перед оборонщиками поставил президент страны. И Тульский машиностроительный завод является одним из лидеров не только региона, но и страны по данным показателям. Линейка гражданских товаров была представлена собравшимся здесь же. Доля такой продукции на Туламаше уже порядка 30 процентов, что является одним из лучших показателей не только в регионе, но и в целом по стране.



Как рассказал генеральный директор ПО «Таламашзавод» Евшений Дронов, «стоит задача в 2018 году освоить производство станков с ЧПУ на заводе, в 19-ом и 20-ом мы должны выйти на серию по производству этого оборудования».



На «Туламашзаводе» будут выпускать миниэкскаваторы, асфальтовые катки, а так же коммунальную технику. На предприятии сегодня прошло заседание Союза машиностроителей региона, главной темой которого стала диверсификация производств, иначе говоря - выпуск гражданской продукции предприятиями оборонной отрасли.Соответствующую задачу перед оборонщиками поставил президент страны. И Тульский машиностроительный завод является одним из лидеров не только региона, но и страны по данным показателям. Линейка гражданских товаров была представлена собравшимся здесь же. Доля такой продукции на Туламаше уже порядка 30 процентов, что является одним из лучших показателей не только в регионе, но и в целом по стране.Как рассказал генеральный директор ПО «Таламашзавод» Евшений Дронов, «стоит задача в 2018 году освоить производство станков с ЧПУ на заводе, в 19-ом и 20-ом мы должны выйти на серию по производству этого оборудования».





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