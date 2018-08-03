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НОВОСТИ | Общество



03.08.2018 16:48 Нарушителей правил ведения земельных работ ждут весомые штрафы
Вести-Тула

Нарушителей правил ведения земельных работ ждут весомые штрафы

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Тульские власти за правильные ямы! В областном центре на этой неделе проходят рейды на предмет соблюдения всех норм безопасности в ограждении так называемых разрытий. Это лето выдалось особенно продуктивным на проведение работ под землёй ресурсоснабжающими организациями.

Не заметить огромные рвы тулякам невозможно. Но далеко не во всех случаях работы ограничиваются одним днём. И, к сожалению, правилами безопасности многие просто пренебрегают. Нарушителей ждут весомые штрафы.

Как рассказала заместитель начальника управления по административно-техническому надзору администрации Тулы Алина Кабирова, «мы провели на прошлой неделе обследование по разрытиям. Было выявлено, что 67 разрытий находятся в ненормативном состоянии, либо вообще не огорожены. Всем были выданы требования».
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