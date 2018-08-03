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03.08.2018 16:14 Направлено в суд дело жителя Тульской области, обвиняемого в педофилии Вести-Тула





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Первое действие сексуального характера он совершил в отношении несовершеннолетней девочки 25 сентября 2017 в районе пересечения улиц Болдина и Оружейной. 13 октября в этом же районе из-за него пострадала ещё одна девочка. В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.



Поставлена точка в расследовании уголовного дела в отношении 22-летнего жителя Тульской области, обвиняемого в педофилии, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Тульской области.Первое действие сексуального характера он совершил в отношении несовершеннолетней девочки 25 сентября 2017 в районе пересечения улиц Болдина и Оружейной. 13 октября в этом же районе из-за него пострадала ещё одна девочка. В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

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