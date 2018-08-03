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03.08.2018 15:49 Жара может довести до больницы Вести-Тула





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В жару специалисты советуют оставаться дома, на улицу выходить ненадолго, чтобы не получить солнечный или тепловой удар. Обязательно носить головной убор, соблюдать питьевой режим - употреблять не менее трех литров чистой воды комнатной температуры. Также важно правильно подобрать гардероб. Одежда должна быть из хлопчатобумажной ткани.



«Может быть утрата сознания, низкое давление, сухие или очень влажные кожные покровы, - рассказала заведующая неврологическим отделением Тульской областной клинической больницы Лидия Жбанова. - В первую очередь нужно уложить человека и обложить его прохладными полотенцами или простынями. Это осложнение тяжёлое, поэтому часто такие пациенты попадают в больницу».



Труднее всего испытание жарой даётся пожилым людям и детям. Особенный риск для здоровья существует у людей с сердечнососудистыми заболеваниями. Им необходимо тщательно следить за давлением.В жару специалисты советуют оставаться дома, на улицу выходить ненадолго, чтобы не получить солнечный или тепловой удар. Обязательно носить головной убор, соблюдать питьевой режим - употреблять не менее трех литров чистой воды комнатной температуры. Также важно правильно подобрать гардероб. Одежда должна быть из хлопчатобумажной ткани.«Может быть утрата сознания, низкое давление, сухие или очень влажные кожные покровы, - рассказала заведующая неврологическим отделением Тульской областной клинической больницы Лидия Жбанова. - В первую очередь нужно уложить человека и обложить его прохладными полотенцами или простынями. Это осложнение тяжёлое, поэтому часто такие пациенты попадают в больницу».





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